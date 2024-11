Amorim e lo United oltre il calcio: la stampa lo vede e non parla d’altro…

I media inglesi hanno proposto un paragone cinematografico per descrivere l’arrivo del tecnico portoghese Rúben Amorim , 39 anni, a Manchester dove lo attende l’ingrato compito di risollevare le sorti di un decadutissimo e inguardabile United , precipitato al 13° posto della Premier League dopo 11 turni . Il titolo del film-cult americano datato 2006 è “The Devils wears Prada” perché il Diavolo è il simbolo nonché il soprannome dei rossi del Manchester United e perché il nuovo allenatore (che ha lasciato lo Sporting Lisbona campione in carica e leader nella Liga lusitana) si è presentato in sede vestito di Prada dalla testa ai piedi. Un “outfit” lussuoso tutto nero da oltre 9.000 euro . Nel dettaglio: “sneakers” 900 euro, giacca 4.950 euro e zaino 3.200 euro . Tutto griffato dalla nota “fashion house” milanese fondata dai fratelli Mario e Martino Prada nel 1913. E di sicuro, gli ha ricordato la stampa britannica, dovrà comportarsi nello spogliatoio dei “Red Devils” come faceva la perfida protagonista della pellicola Miranda Priestley (interpretata magistralmente dal triplice premio Oscar, Meryl Streep) che blastava spietatamente tutti i suoi dipendenti.

Nagelsmann e Potter

Il nuovo timoniere dello storico club “mancunian” è schizzato al quinto posto nella classifica degli allenatori per i quali i club acquirenti hanno dovuto pagare le clausole rescissorie più costose della storia. In vetta uno duo a quota 25 milioni: il tedesco Julian Nagelsmann dalla Red Bull Lipsia al Bayern nel 2021 e l’inglese Graham Potter dal Brighton al Chelsea nel 2022. Terzo il portoghese José Mourinho (clausola di 16 milioni pagata dal Real Madrid all’Inter nel 2010) e quarto un altro lusitano: André Villas-Boas, passato nel 2011 dal Porto al Chelsea per 15 milioni di euro. Amorim come detto è quinto con 11 milioni (10 milioni per la sua clausola rescissoria più un milione extra per liberare il suo staff dallo Sporting). Scala in sesta posizione Brendan Rodgers, attuale tecnico nordirlandese del Celtic. Nel 2019 il Leicester City lo prelevò proprio dai biancoverdi scozzesi versando 10,5 milioni.