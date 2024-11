"Guardiola rinnova con il Manchester City: ecco i dettagli del nuovo contratto"

Pep Guardiola rinnoverà con il Manchester City. Stando a quanto riportato da The Athletic, il tecnico catalano ha raggiunto l'accordo con il club sui nuovi termini del contratto che lo vedrà alla guida dei Citizens anche per la prossima stagione. Una notizia che segue la crisi di risultati che ha provocato un arresto di marcia della squadra sia in Premier che in Champions League con 4 sconfitte consecutive rimediate su entrambi i fronti e in Carabao Cup. Eppure, le parti hanno messo a tacere le voci che si erano succedute nelle ultime settimane sulla possibile fine dell'era Guardiola. Il City scenderà in campo il 23 novembre all'Etihad Stadium per la gara di campionato contro il Tottenham. Poi, il ritorno in Europa con la sfida interna contro il Feyenoord.