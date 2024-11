Haaland dopo Guardiola: City, la cifra per il rinnovo di Erling è clamorosa!

Dopo aver convinto Pep Guardiola a restare per almeno un'altra stagione, il Manchester City si prepara a mettere un altro tassello cruciale per il suo futuro: il rinnovo di Erling Haaland. Il centravanti norvegese, reduce da una settimana importante anche con la maglia della sua nazionale con la tripletta in Nations League , è pronto a firmare un nuovo contratto che lo renderà il giocatore più pagato della rosa.

Haaland e il rinnovo faraonico col City

Secondo quanto riportato dal The Sun, il nuovo accordo con Haaland avrà una durata di quattro o cinque anni e un valore complessivo superiore ai 100 milioni di sterline (120 milioni di euro), bonus esclusi. Una mossa studiata per allontanare le sirene del Barcellona, che da tempo corteggia il bomber norvegese, e consolidare le fondamenta di una squadra costruita per dominare in Inghilterra e in Europa.

Nel frattempo, Guardiola è prossimo a ufficializzare il rinnovo del proprio contratto, esteso fino al 2026 con opzione fino al 2027. Il tecnico catalano, alla guida del City dal 2016, ha ottenuto la rimozione di una clausola rescissoria legata alla vicenda giudiziaria che vede il club accusato di 115 infrazioni al Fair Play Finanziario. Una dimostrazione di fiducia reciproca che rafforza il legame tra l’allenatore e il club, nonostante il momento difficile con le quattro sconfitte consecutive tra campionato, Carabao Cup e Champions.