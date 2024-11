Guardiola-City, rinnovo ufficiale: "Un privilegio. Quella Champions..."

Pep Guardiola ha rinnovato per altri due anni, quindi fino al 20 giugno del 2027, il contratto che lo lega al Manchester City , e che era in scadenza al termine di questa stagione calcistica. L'annuncio ufficiale è arrivato dal club che specifica che con il nuovo rinnovo l'allenatore spagnolo trascorrerà un decennio sulla panchina del City. "Come ogni tifoso del City, sono felice che il viaggio di Pep con il Manchester City continuerà, consentendo alla sua dedizione, passione e pensiero innovativo di continuare a plasmare il panorama del calcio. - ha commentato il presidente Khaldoon Al Mubarak - La sua fame di miglioramento e successo rimane insaziabile e i diretti beneficiari continueranno a essere i nostri giocatori e lo staff tecnico, la cultura del nostro Club e il calcio inglese in generale".

Le parole di Guardiola

Soddisfatto anche Guardiola, che ha detto: "Il Manchester City significa molto per me. Questa è la mia nona stagione qui. Abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Provo un sentimento davvero speciale per questa squadra, ecco perché sono molto felice di restare per altre due stagioni. Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: la proprietà, il presidente, i giocatori e naturalmente i tifosi... E' sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. Spero che ora potremo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Quello sarà il mio obiettivo". Il tecnico catalano aggiunge ai canali ufficiali del club: "Penso che dopo quattro sconfitte di fila meritiamo di riprenderci e provare a capovolgere la situazione. In questo periodo ho avuto la sensazione che bisognava prendere le decisioni giuste per il futuro e io volevo prenderle. Il Treble è stato un sogno che si è avverato e la Champions League, soprattutto per questo club e ovviamente il quarto titolo di fila, cosa che nessuna squadra aveva mai fatto prima. È stato incredibile". Secondo la stampa locale, nel nuovo accordo non ci sarebbe una clausola che permetterebbe al tecnico di liberarsi nel caso il City fosse retrocesso a tavolino per i casi di infrazioni al fair play finanziario della Premier per i quali è sotto inchiesta.