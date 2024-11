Rodri apre: "Il Real Madrid sarebbe un onore". Poi la frecciata a Vinicius

Manchester City, Rodri annuncia: "Voglio giocare il Mondiale per Club"

Il classe 1996 ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato, con un'importante novità sul possibile ritorno in campo: "Sto continuando ad allenarmi ogni giorno anche per quattro o cinque ore. Mi sono operato e tre giorni dopo ho iniziato a lavorare sul ginocchio, non c'era tempo da perdere. Cerco di fissare una data, intorno a marzo o aprile. Voglio finire questa stagione e penso che ci riuscirò. Il mio obiettivo è giocare la Nations League e il Mondiale per Club".

Rodri: "Pallone d'Oro? Non sapevo se avrei vinto"

Rodri ha quindi ripercorso le emozioni della recente vittoria del Pallone d'Oro: "È stato un momento incredibile. Con il passare delle ore l'ottimismo cresceva, ma io e la mia famiglia avevamo deciso di non nutrire speranze. Nessuno mi aveva assicurato che sarei stato il vincitore, ho vissuto mille emozioni quel giorno. Sono andato con la certezza che non avrei vinto a causa di tutte le informazioni che erano uscite. Poi però le cose possono cambiare rapidamente. Nessuno mi ha confermato nulla fino a quando Weah non ha aperto la busta e c'era il mio nome sopra. Voglio comunque che questo Pallone d'Oro non mi cambi, non era uno degli obiettivi della mia vita. Ci sono molti altri spagnoli che non l'hanno vinto e sono stati giocatori migliori di me, dipende sempre dal momento".