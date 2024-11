Haaland, Guardiola e il momento City: "Dobbiamo lasciarci andare"

"Per un club come il nostro non è normale perdere quattro partite di fila". Erling Haaland a Sky Sport Uk non ci ha girato attorno, ma è anche tranquillo del fatto che il City riuscirà a uscire dal momento no. "Fa male, è chiaro ma ora abbiamo una grande motivazione per giocare sabato, vincere e rimetterci in corsa" ha sottolineato l'attaccante, rientrato dalla sosta con la sua Norvegia con una grande carica. In questi giorni in più, oltre al rinnovo di Guardiola, si è parlato anche della possibilità per lui di firmare un nuovo contratto faraonico con il Manchester .

Haaland, Guardiola e la rivincita City

Erling Haaland ha parlato così del momento: "La cosa importante è lasciarsi andare. È la cosa più difficile, anche nella vita, ma dobbiamo concentrarci sul prossimo, ci sono ancora tantissime partite. Io non ho pensate alle sconfitte, infatti sono andato con la Norvegia e ne abbiamo vinte due. Si tratta di ripartire, vivere il presente e guardare al futuro. Non siamo retrocessi, non è così grave e in tutto questo siamo ancora secondi in campionato. Non dobbiamo pensarci troppo, anche nella stagione del Treble non siamo stati all'altezza di quello che poi abbiamo ottenuto".

A chiudere su Guardiola: "È molto calmo, c'è da fare del nostro meglio perché lui pretende molto. Ci chiede di migiorarci ogni allenamento, partita ed è quello che dobbiamo fare. Pep ha la piena fiducia mia e del gruppo. Se mi dice qualcosa è meglio che io lo faccia perché lui sa cosa è meglio. Troverà una soluzione anche per questo momento. È il miglior manager del mondo, non è mai esistito uno come lui ed è propro come me lo aspettavo. Mi ha dato il massimo in ogni secondo. Sono felice e questo si vede anche quando gioco. Quello che conta è vincere trofei perché la perfezione non esiste nonostante lui la chieda sempre".