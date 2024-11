Il Chelsea vola con Jackson e Fernandez: Leicester ko e terzo posto blindato

Dopo due pareggi consecutivi (contro Arsenal e Manchester United) il Chelsea torna alla vittoria e lo fa in trasferta sul campo del Leicester col punteggio di 2-1. La decidono prima Jackson, che apre le danze al 15° minuto, e poi Enzo Fernandez, che chiude i giochi al 75°. Per i padroni di casa in gol Ayew sul rigore a tempo oramai scaduto. In classifica, la squadra di Maresca sale così al terzo posto a quota 22 punti, portandosi momentaneamente ad una sola lughezza dal Manchester City. Continua la crisi del Leicester che non riesce ad invertire la rotta in campionato: i Foxies sono attualmente a 10 punti in 16esima posizione.