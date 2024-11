Salah infinito, il Liverpool passa a Southampton in rimonta: Slot in fuga, +8 sul City

SOUTHAMPTON - Il Liverpool vola via a +8 sul Manchester City, vincendoper 3-2 sul campo dell'ultima della classe: il Southampton. Un testa-coda che regala un match spettacolare con i Reds capaci di spuntarla in rimonta grazie ad un infinito Momo Salah. Per Slot arrivano tre punti che consolidano la fuga in vetta alla Premier League grazie anche al momento nero di Guardiola, sconfitto in casa per 4-0 dal Tottenham.