Zirkzee, frustrazione Amorim: "È una preoccupazione...". La Juve osserva

"Josh deve capire che deve entrare in area per sfruttare i cross". Incomprensioni e subito parole forti quelle che ha detto Amorim verso Zirkzee in conferenza nel post partita. L'attaccante, è arrivato in estate dal Bologna per una cifra importante, non è riuscito a incidere da subentrato nei 25' finali che gli ha concesso il tecnico. Le parole dell'ex Sporting, al termine della gara, suonano come un assist in vista del mercato e la Juve è lì, a osservare e capire la fattibilità del possibile affare e consegnare a Motta un vice Vlahovic .

Ruben Amorim ha pareggiato nella sua prima uscita sulla panchina del Manchester United . Una gara che ha messo in evidenza alcune delle lacune dei Red Devils. A far riflettere sono state, soprattutto, le parole del tecnico portoghese al termine della gara, apparso molto amareggiato: “Non puoi allenare a fare le scelte giuste, non a questo livello. E questo è un problema. Devi sapere tener palla e capire quando è il momento giusto per giocarla, avere il tempo del gioco. E a volte ho la sensazione che non riusciamo a tenerla e la spediamo avanti non perché sia giusto farlo ma perché non riusciamo a gestire il possesso”.

Amorim è poi andato nello specifico, parlando proprio di Zirkzee: “Ad esempio è successo verso la fine della partita, ci siamo ritrovati con due attaccanti che giravano attorno all'area invece di riempirla. Josh deve capire che deve andare dentro l'area per permettere di far arrivare i cross. Dobbiamo capire che c'è un momento giusto per fare delle cose e un momento per farne altre, e in questo momento facciamo cose non al momento giusto. Sento parlare di sistema, di 3-4-3, ma non è questa la chiave, lasciamo perdere il modulo, è la comprensione del gioco e di cosa fare quello su cui dobbiamo crescere, e tanto”. Insomma, relegato in fondo alla gerarchie, Zirkzee, potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco di Motta. Giuntoli osserva con interesse l’evoluzione dei suoi rapporti con lo United e intanto assapora la possibilità di un assalto invernale per strapparlo in prestito.

Hargreaves e la frustrazione di Amorim

“Era piuttosto frustrato, devo dire la verità". Non usa mezzi termini Owen Hargreaves, ex Utd ora opinionista tv per la Premier, che ha assistito alla prima di Amorim a pochi metri dalla panchina dei Red Devils. "Era proprio di fronte a me ed era molto, molto frustrato per molte cose. Inizialmente per il posizionamento di Dalot, poi credo che anche in mezzo le posizioni tenute in campo non gli siano piaciute molto".

Hargreaves ha continuato, parlando della reazione all'ingresso di Zirkzee: "Quando è entrato l'olandese non è stato molto contento del suo posizionamento, nemmeno quello di Hojlund. Quindi ci sono molte cose su cui bisogna lavorare. Prima della partita abbiamo visto tutti quei sorrisi da parte di Ruben Amorim, ma durante la partita era davvero frustrato. Credo che abbia capito che sarà molto più difficile di quanto potesse immaginare".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE