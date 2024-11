Vicario shock, operato dopo City-Tottenham: "Ho giocato con la caviglia rotta"

LONDRA (Inghilterra) - Che fosse un ragazzo dal grande cuore, Guglielmo Vicario lo ha dimostrato in questi anni sia dentro che fuori dal campo. Eppure il portiere del Tottenham e della Nazionale non smette mai di stupire, questa volta rischiando sul proprio fisiche le conseguenze della sua voglia di dare sempre tutto per sè e per i compagni. Quanto accaduto dopo il poker dell'Etihad che gli Spurs hanno rifilato ai campioni del Manchester City è davvero incredibile. Il portiere azzurro si è infortunato alla caviglia alla mezz'ora del match, è rimasto in campo e solo dopo l'incontro ha deciso di affrontare il problema che lo ha portato sotto i ferri per una operazione.

Le parole di Vicario

"A volte nel calcio ti regala emozioni e a volte ti sfida in modi che non ti aspetti. Ho giocato 60 minuti all'Etihad con un osso rotto alla caviglia, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra. Purtroppo non c'è stato modo di superarlo... Avevo bisogno di un intervento chirurgico. Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po'". Così il portiere del Tottenham e della nazionale Guglielmo Vicario sul suo profilo Instagram. "Un grazie enorme ai medici e allo staff. L'operazione è andata bene, e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi", ha aggiunto, "grazie ai fan degli Spurs per tutto l'affetto. Ci vediamo presto in campo".