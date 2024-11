Slot, Liverpool-City: Guardiola, Rodri e la teoria sugli infortuni© .

Sorrisi, gesti e tanta voglia di affrontare il Manchester City . Arne Slot in conferenza ha parlato in vista della sfida contro Pep Guardiola , definito da lui come "il miglior allenatore al mondo" perchè sa "sempre trovare una soluzione ai suoi problemi". Insomma, il tecnico dei Reds non vuole cadere nella trappola degli ultimi risultati negativi per i citizens e vuole tenere la barra dritta della sua squadra. La possibilità di allungare in classifica è ghiotta e il momento positivo è tutto dalla parte del Liverpool: "Se parliamo di risultati siamo la squadra con le prestazioni migliori". Primi in Premier con 31 punti e anche in Champions con 5 vittorie in altrettanti incontri, ultima contro il Real Madrid . Slot in conferenza si è soffermato anche sugli infortuni e sulla condizione generale della squadra.

Slot, conferenza Liverpool-City

Arne Slot ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Manchester City: "La parola facile quando penso a una squadra come la loro non mi viene in mente. Tutti guardano ai risultati, li ho visti anche io, ma c'è da analizzare anche l'avversario quando li vai ad affrontare. Contro il Brighton erano in vantaggio per 1-0 e avrebbero potuto segnare altri due o tre gol, non l'hanno fatto, e sono stati battuti per 2-1. Con il Tottenham dopo 20 minuti avrebbero potuto essere in vantaggio di due o tre gol, ma non lo erano".

E ancora: "Con il Feyenoord, non è successo molte volte: erano in vantaggio per 3-0, dominando completamente la partita e all'improvviso, alla fine, era 3-3. Sono ancora una squadra molto buona e uno dei motivi per cui penso che Pep Guardiola sia il miglior allenatore del mondo è perché riesce a trovare sempre le soluzioni ai suoi problemi. Il suo problema ora potrebbe essere l'assenza di Rodri, ma sappiamo tutti, almeno credo, che arriverà con una soluzione e il loro periodo di forma migliorerà di nuovo, si spera dopo domenica". E proprio sul tema Rodri ha voluto parlare di Guardiola...