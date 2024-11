Arsenal, goleada al West Ham e secondo posto: sorpasso al City!

Dopo due ko di fila torna a vincere il Nottingham Forest e lo fa battendo in casa per 1-0 l'Ipswich nella 13esima giornata della Premier League. A decidere la sfida un rigore trasformato da Wood. Munoz al 94' risponde all'autogol di Guehi nell'1-1 tra Crystal Palace e Newcastle, mentre arriva il successo per 4-1 per il Brentford tra le mura amiche contro il Leicester, che dalla prossima gara avrà in panchina Van Nistelrooy. In gol Schade (tripletta) e Wissa, inutile per gli ospiti la rete dell'iniziale vantaggio di Buonanotte. Quattro reti anche per il Bournemouth sul campo del Wolverhampton (2-4). Mattatore della sfida l'ex Roma Kluivert, autore di una tripletta (uno su rigore), con in mezzo una rete di Kerkez. Non basta ai padroni di casa la doppietta di Larsen.