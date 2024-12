Doppio Zirkzee nel poker United, tris Chelsea all'Aston Villa. Frena il Tottenham

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United travolge 4-0 l'Everton , ritrova il successo in Premier League dopo il pareggio con l'Ipswich Town e sale al nono posto della classifica a quota 19 punti, conquistati in 13 partite stagionali. Mattatori della sfida Joshua Zirkzee e Marcus Rashford. L'esterno inglese prodotto del vivaio dei Red Devils sblocca il risultato al 34' e sigla il tris in avvio di ripresa, mentre l'olandese prelevato la scorsa estate dal Bologna mette a segno il momentaneo 2-0 al 41' e il gol che fa calare il sipario all'Old Trafford al 64'. Bruno Fernandes è autore dei primi due assist, Diallo dei due successivi, mentre Matthijs de Ligt resta in campo 56' sostituito da Maguire.

Tris Chelsea all'Aston Villa, pari in Tottenham-Fulham

Il Chelsea aggancia l'Arsenal al secondo posto a quota 25 punti grazie al netto 3-0 inflitto all'Aston Villa, reduce dall'impegno di Champions contro la Juventus terminato a reti bianche. A lanciare i Blues ci hanno pensato Jackson dopo 7', Fernandez al 36' e Palmer a 7' dal triplice fischio finale. Il Tottenham, invece, dopo il pari in Europa League con la Roma, non va oltre l'1-1 interno con il Fulham, in dieci dall'83' per l'espulsione di Cairney, autore del pareggio al 67' dopo il vantaggio padroni di casa firmato Johnson al 54'. Tra gli Spurs, assente Bentancur per squalifica, Dragusin in campo per 90', mentre Kulusevski viene sostituito da Werner al 68'.