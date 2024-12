"Domani ti cacciano", a Liverpool è Pep Mourinho: preso in giro, risponde così

Non si arresta la caduta libera del Manchester City . Con il Liverpool, in un test importantissimo, è arrivata l'ennesima sconfitta firmata da Gakpo e Salah che hanno archiviato la gara sul punteggio di 2-0 . I ragazzi di Guardiola non sono mai stati veramente in partita e hanno pagato caro le numerose disattenzioni che hanno caratterizzato la prestazione dei Citizens. Risultato che si somma al pareggio per 3-3 in Champions League contro il Feyenoord dopo essere stati in vantaggio di ben tre lunghezze.

Un momento davvero difficile, forse il più complicato della decennale carriera dell'allenatore ex Barcellona, e il nervosismo inizia a prendere il sopravvento. In settimana ad attirare l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori era stata la reazione di Pep che nella foga del momento si era procurato, con le unghie, dei graffi sul volto. Nella gara contro la squadra di Slot, c'è stata una nuova reazione scomposta: nei minuti finali del match, i tifosi di casa hanno imbeccato lo spagnolo con il coro "Domani mattina sarai esonerato". Il tecnico, con un ghigno di scherno, si è rivolto verso di loro mimando con le mani il numero sei, l'equivalente dei titoli vinti dal suo arrivo in Inghilterra.

City e Guardiola, la crisi e il gesto che ricorda Mourinho

Con la sconfitta di Liverpool il City sprofonda a -11 punti proprio dai Reds che sono sempre più primi in Premier League. Ma sono ben cinque le partite perse consecutive in campionato, oltre la sconfitta e il pareggio delle ultime due in Champions League. L'ultimo successo di Haaland e compagni rimanda al 26 ottobre, quando si imposero per 1-0 sul Southampton. Un ruolino di marcia che, ora, fa preoccupare e non poco Guardiola. Il gesto verso i tifosi Reds fa tornare alla mente un suo ex rivale: José Mourinho. Il portoghese mostrò il numero tre ai tifosi del Chelsea quando era sulla panchina del Manchester United, a ricordare le Premier vinte. Gesto simile contro la Juventus, quando con lo stesso numero ricordò ai bianconeri il triplete vinto con l'Inter.