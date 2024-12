Guardiola, tutto ok? Spunta un altro video che sta facendo il giro del mondo

Per il Manchester City è di sicuro uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. La sesta sconfitta consecutiva in campionato ha mandato su tutte le furie Pep Guardiola che, imbeccato dai tifosi del Liverpool, ha risposto in maniera piccata nei loro confronti. Ma è solo l'ultimo di una serie di sfoghi che hanno mostrato quanto il nervosismo dello spagnolo sia ormai fuori controllo. Nelle ultime ore è iniziato a circolare sul web un video dello scorso 23 novembre, nel post-partita della sonora sconfitta subita per mano del Tottenham. L'allenatore, ripreso nello spogliatoio, ne ha per tutti i suoi calciatori che lo ascoltano in silenzio mentre lui, come una furia, li riprende dopo l'ennesima brutta prestazione.