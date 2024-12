Zirkzee sorprende: "Abituato ad altro, sento connessioni forti e vogliamo una cosa sola"

Dopo un primo periodo difficile in Premier League, Joshua Zirkzee si è preso la scena con una doppietta nel 4-0 con cui il Manchester United si è imposto all'Old Trafford sull'Everton. Una prestazione che ha allontanato le tanti voci di mercato sul suo conto in vista della sessione di gennaio, con l'ipotesi di un ritorno in Serie A per trovare maggiore continuità a livello di minutaggio.