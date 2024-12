E fu così che Guardiola... divenne Mourinho!

Pep come Mourinho

«Dai tifosi del Liverpool, però, non me lo aspettavo», ha detto a fine gara, affidandosi a quella strategia dell’assedio così lontana dall’immagine che si ha del catalano. Insomma, una cosa che ti aspetteresti da Mourinho, maestro nel segnalare con veemenza nemici veri o presunti, e nel mettere lui stesso davanti a ogni cosa. Come quando da tecnico del Man United, dopo una sconfitta per 3-0 contro gli Spurs, inveì contro tutto e tutti, uscendosene con la famosa frase: «Ho vinto più Premier io da solo degli altri 19 allenatori messi insieme». Poche settimane dopo, fu licenziato. A Manchester nessuno, ovviamente, avrà l’ardore di licenziare Pep Guardiola. Ci mancherebbe. Anzi, è molto probabile che lui stesso, rivedendosi nelle immagini di questo ultimo mese – dalla conferenza piccata durata pochi secondi, al volto sfigurato dai graffi auto inflitti, fino alle sei dita di Anfield – capirà che tutta questa collera sta offuscando la capacità che più delle altre ha contribuito a renderlo il più grande: quella di trovare sempre una soluzione immediata ai problemi. Probabilmente, dovrà iniziare dall’ammettere che questa crisi senza precedenti (6 sconfitte e un pareggio nelle ultime 7), non può avere come unica matrice i tanti infortuni. Il City deve tornare a correre in mezzo al campo, recuperare quell’intensità perduta per strada. E forse anche iniziare a pensare che dalla prossima stagione, problemi giudiziari permettendo, dovrà mettere in moto una ricostruzione della rosa: con Pep Guardiola, ovviamente.