Chiesa, Slot ora lo carica: "Sta tornando e nel momento più importante"

Dopo la vittoria contro il Manchester City, il Liverpool è sempre più lanciato verso la possibile vittoria della Premier League . I Reds torneranno in campo già domani per affrontare il Newcastle nel turno infrasettimanale. Una partita fondamentale di cui ha parlato Arne Slot nella conferenza stampa di vigilia: "Ogni volta che il Liverpool gioca è sempre un giorno speciale per le squadre che affrontiamo. Se arriva il Liverpool, allora tutti gli stadi sono esauriti. Il calendario è molto impegnativo, ma lo è per tutti. Il Newcastle ha vinto in casa contro Chelsea e Arsenal e ha pareggiato contro il City, quindi non c'è bisogno che dica ai calciatori quanto sarà difficile domani".

Liverpool, Slot: "Noi favoriti? Le opinioni cambiano..."

Slot ha risposto ad una domanda sulle recenti dichiarazioni di Gary Neville che indicava il Liverpool come favorita assoluta per la Premier League: "Ha un'opinione diversa da quella che aveva all'inizio della stagione. L'ho detto molte volte, non la vediamo in questo modo. Abbiamo di nuovo una settimana difficile in arrivo, il Real Madrid ed il Manchester City erano squadre molto difficili da affrontare. Penso che sarà ancora peggio andare a Newcastle. Tutti i giocatori hanno capito quanto sia difficile vincere, se non avessimo dato sempre tutto non ce l'avremmo fatta. La cosa più importanta per me è la cultura di questa squadra, non la classifica. Abbiamo giocatori esperti che sono abituati ad essere in cima al campionato e a competere per ogni trofeo, sicuramente è un aspetto che aiuta. Sanno anche che è una lunga stagione e per vincere il campionato contro avversari del calibro di Chelsea, Arsenal e City dovremo essere al top per nove o dieci mesi".