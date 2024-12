Guardiola, pressione City e dubbio Stones per la Juve: "Non so..."

Un momento difficile per il Manchester City e Guardiola. Mai dal suo arrivo in Inghilterra ha vissuto un periodo similie in cui ha faticato a trovare la vittoria. Il successo manca ai Citizens ormai da diverse gare e l'ultima sconfitta contro il Liverpool ha allontanato ancora la testa della classifica. "Dobbiamo cercare di battere una squadra che è vicina a noi" ha detto l'allenatore in conferenza parlando della prossima gara contro il Nottingham Forest (turno infrasettimanale della Premier League).

Guardiola, conferenza Manchester City-Nottingham Forest

Pep Guardiola in conferenza ha parlato della prossima gara di campionato: "Possiamo pensare soltanto alla prossima partita. Anche quando vinci sempre è la stessa cosa, pensi sempre alla sfida successiva. C'è da liberare la testa, non riesco a pensare a un altro modo per uscire da questa situazione. Non dobbiamo piangerci addosso, le cose stanno così. Dobbiamo accettarlo".

Poi ha aggiunto: "Non siamo lontani dal secondo posto, ma è sempre il modo in cui giochi e quello che metti in campo a darti pensieri positivi, non quello che succederà in futuro. Passo dopo passo dobbiamo andare avanti e farsì che il nostro gioco sia produttivo”. L'allenatore del City ha poi parlato delle pressioni e del recupero di Stones...