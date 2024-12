Vardy trascina il Leicester, West Ham ko. Vince il Crystal Palace

Il Leicester batte in casa per 3-1 il West Ham grazie alle reti di Vardy, El Khannouss e Daka ed esce dalle zone calde della classifica: di Fullkrug la rete della bandiera per i londinesi. I Foxes tornano così alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e salgono a quota 13 punti: continua invece la crisi degli Hammers al loro secondo ko di fila. Va al Crystal Palace il primo anticipo della 14esima giornata di Premier League. La formazione dell'austriaco Glasner passa per 1-0 sul campo dell'Ipswich Town grazie alla rete realizzata da Mateta al 59'. In classifica, il Crystal Palace sale a 12 punti mentre l'Ipswich resta fermo a quota 9. Nelle gare di domani spicca il big match tra Arsenal e Manchester United mentre il City di Guardiola ospiterà in casa il Nottingham Forest. La capolista Liverpool, invece, se la vedrà contro il Newcastle sul prato del St. James' Park.