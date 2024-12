Il City è vivo, Juve avvisata. Liverpool frenato, Arsenal e Chelsea accorciano

MANCHESTER (Inghilterra) - Ritorna alla vittoria il Manchester City che nel turno infrasettimanale, il 14° di Premier League, supera per 3-0 il Nottingham Forest. Un altro match di campionato nel weekend e poi per i Citizens di Guardiola ci sarò il delicato impegno di Champions contro la Juventus, per questo il tecnico catalano sorride ai tre punti ritrovati in un momento di piena difficoltà. Dopo 8' sbloccano i citizens con Bernardo Silva che da zero metri trasforma in rete un colpo di testa di De Bruyne. Il belga si mette in proprio alla mezz'ora e su assist di Doku realizza un rigore in movimento per il raddoppio. Il tris arriva al 57' proprio con Doku che trasforma in gol un contropiede perfetto iniziato da Haaland. Chiuso il risultato e vittoria che rilancia i Sky Blues in classifica.