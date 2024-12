Chiesa gol a Liverpool! L'ex Juve segna, ma... non con la squadra di Slot

Federico Chiesa in gol, il primo con la maglia Liverpool . L'ex Juve ha trovato la prima gioia con la casacca dei Reds ma... non con la prima squadra. Trasferitosi in estate alla corte di Arne Slot , il classe 1997 scuola Fiorentina ha avuto un avvio di stagione parecchio complicato. Solo qualche giorno fa il tecnico lo ha rincuorato , sottolineando i progressi fatti. Eppure l'ala la rete l'ha trovata... con la squadra U21.

Liverpool, Chiesa in gol con l'U21

Chiesa è stato schierato nella sfida della Premier League International Cup contro il Nordsjaelland. Un impiego programmato e dalla durata prestabilita di 60', come specificato poi dal Liverpool, volto ad aumentare la sua condizione fisica. L'azzurro ha ricevuto palla in profondità, fintando un tiro ad eludere l'avversario, poi la conclusione di destro incrociata con la palla che è terminata in fondo al sacco.

La rete di Chiesa era quella del momentaneo 1-1: nonostante la sua presenza, però, l'U21 dei Reds non è riuscita a battere il Nordsjaelland, perdendo per 3-4 e con il gol vittoria siglato a 4' dalla fine. Una prima volta in Inghilterra per l'ex Juve, che trova la via della rete con i ragazzi del settore giovanile, in attesa della prima gioia con il Liverpool dei grandi, che primeggia in Premier League a +7 sul Manchester City di Pep Guardiola.