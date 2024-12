Huijsen affonda il Tottenham, primo gol in Premier! Tris Fulham al Brighton

Colpo del Bournemouth che in casa batte il Tottenham per 1-0 e chiude così la 14esima giornata di Premier League. Mattatore dell'incontro è l'ex difensore bianconero Dean Huijsen che al minuto 17 su assist di Tavernier firma la rete decisiva del match. In classifica i padroni di casa salgono al nono posto a quota 21 punti, scavalcando proprio gli Spurs che tornano alla sconfitta dopo tre gare.

Tris del Fulham, Iwobi show

La serata di Premier League viene però aperta dalla vittoria del Fulham per 3-1 in casa contro il Brighton. Padroni di casa subito in vantaggio con Iwobi dopo quattro minuti e raggiunti dal pari di Baleba a inizio ripresa: l'autorete di O'Riley e ancora Iwobi chiudono la gara a favore dei londinesi. In classifica, il Fulham sale così a quota 22 punti al sesto posto mentre il Brighton resta fermo a 23 in quinta posizione.