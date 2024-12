Guardiola ancora fuori di sé, bloccato dalla sicurezza! Poi novità sulla Juve…

Guardiola, la conferenza: il punto sugli infortuni

"Phil Foden non è pronto. Nathan Ake è fuori, Manu Akanji vedremo. John Stones e Mateo Kovacic sono ancora fuori", ha detto Guardiola in conferenza stampa in vista del match contro il Crystal Palace. E avrà preso appunti anche Thiago Motta, suo prossimo avversario in Champions League con la Juve. Poi Pep ha risposto anche sulla situazione De Bruyne: "Via a giugno? Non lo so, non sono coinvolto in queste cose. Vorrei tanto avessi 23 anni e firmasse per 10 anni...Vedremo. Ci sono giocatori che hanno lasciato un segno nella storia di questo club e che ci saranno per sempre".