"Sei solo un altro che ci vuole retrocessi": Guardiola degenera con Mourinho

Guardiola: "A Mourinho dico..."

Il paragone tra lui e il portoghese ha portato Guardiola a rispondere: "La differenza è che io ho vinto 6 Premier, lui 3". Parole arrivate all'orecchio del tecnico portoghese, oggi alla guida del Fenerbahce, che non ha gradito: "Guardiola ha detto che ha vinto sei Premier e io tre, ma io le ho vinte in modo regolare e pulito. Preferisco perdere e fare i complimenti all'avversario perchè è stato migliore di me che vincere e avere a che fare con 150 cause legali", il riferimento alle 115 infrazioni in materia di fair-play finanziario contestate al Manchester City. Animi accesi e controrisposta di Guardiola che non è tardata ad arrivare: "Era solo una battuta ma lui è un altro che vorrebbe vederci in League One o fra i dilettanti. A Josè dico lo stesso che ho detto agli altri: siamo innocenti fino a prova contraria, vedremo che succede. Se l'ho offeso mi scuso. Era una battuta, credo che entrambi possiamo sederci allo stesso tavolo di sir Alex Ferguson e Arsene Wenger per i titoli conquistati. Poi che lui abbia vinto tre Premier e io sei resta un fatto ma non c'era malignità da parte mia. Per il resto è un'altra persona come tante altre in questo Paese e nel mondo che vuole vederci in fondo ma va bene, come ho detto tante volte, aspettiamo le sentenze".