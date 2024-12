Il City stecca prima della Juve: Haaland gol non basta più per la vittoria

Il Manchester City non va oltre il 2-2 in casa del Crystal Palace e non dà seguito all'ultima vittoria contro il Nottingham Forest: si ferma ancora Guardiola che nelle ultime sei gare ha vinto una sola volta, statistica che fa preoccupare i tifosi dei Citizens in vista dell'impegno in Champions League contro la Juventus. Padroni di casa avanti con Munoz ma raggiunti nel primo tempo dalla rete di Haaland: la ripresa si apre con il nuovo vantaggio del Palace firmato da Lacroix e agguantato poi da Lewis dieci minuti dopo. Nel finale Citizens in dieci uomini per il rosso estratto allo stesso Lewis. In classifica, il City resta al quarto posto a 27 punti mentre il Crystal Palace sale a quota 13. Vince l'Aston Villa di misura in casa contro il fanalino di coda Southampton grazie al guizzo del solito Duran. Poker del Brentford in casa contro il Newcastle: le reti sono state siglate da Mbeumo, Wissa, Collins e Shade.