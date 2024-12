Michail Antonio, spaventoso incidente. Il West Ham: "È sotto sorveglianza"

LONDRA (Inghilterra) - Apprensione in casa West Ham dopo lo spaventoso incidente avvenuto nell'Essex che ha visto Michail Antonio coinvolto. Le immagini che stanno girando sui social mostrano la sua Ferrari GTC4 Lusso completamente distrutta dal lato destro, quello del conducente, ma non si hanno notizie se fosse Antonio al volante della vettura. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale sui proprio canali social senza dare aggiornamenti sulla condizione dell'attaccante giamaicano: "Michail Antonio è stato coinvolto oggi in un incidente stradale. I pensieri e le preghiere di tutti sono con Michail, la sua famiglia e i suoi amici in questo momento. Il club pubblicherà altri aggiornamenti a tempo debito". Antonio non è nuovo ad incidenti stradali: nel periodo natalizio 2019, guidando vestito da pupazzo di neve, andò a sbattere contro dei bidoni dell'immondizia distruggendo la sua Lamborghini Huracan.