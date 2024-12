Maresca, l'underdog della Premier: l'allievo meglio del maestro Guardiola

Enzo Maresca continua a nascondersi. E forse, fa anche bene. Per una squadra giovane come il suo Chelsea , ogni eccesso, che sia di entusiasmo o di avvilimento, rischia di essere fatale e far crollare quel castello di certezze che, nel caso dei Blues , il tecnico italiano è riuscito costruire sulle ceneri di due stagioni disastrose. Per l’ex assistente di Pep Guardiola la sua squadra sta sì crescendo, ma non va considerata una candidata per la vittoria della Premier : «Non siamo in lizza per il titolo», aveva detto prima della gara col Southampton, vinta poi 5-1 grazie all’ennesima grande prova di una stagione che sembra già quella della rinascita. Eppure, nonostante gli sforzi per evitare voli pindarici, dalle parti di Stamford Bridge sono in tanti quelli che hanno già iniziato a sognare. Ecco perché per Maresca sarà davvero complicato continuare a tenere un profilo basso se oggi pomeriggio il suo Chelsea dovesse ottenere la quarta vittoria consecutiva in Premier, battendo anche il Tottenham .

Chelsea, occasione ghiotta

Anche perché i tre punti porterebbero i Blues a sole 4 lunghezze di distanza da un Liverpool che ieri non è sceso in campo nel derby con l’Everton a causa della tempesta Darragh, che ha messo in ginocchio alcune zone del nord dell’Inghilterra. Insomma, per la giovane squadra di Maresca l’occasione è ghiotta: anche perché, rispetto a un anno fa, la situazione delle due londinesi si è praticamente capovolta. Dodici mesi fa, infatti, quella sensazione che oggi prevale fra la gente del Chelsea, e cioè quella di aver trovato l’uomo giusto per guidare la squadra verso obiettivi via via sempre più ambiziosi, era diffusissima in casa Spurs. L’impatto di Postecoglou su una squadra ancora scottata dall’addio di Conte era stato inaspettatamente positivo: innanzitutto, in termini di risultati, con gli Spurs che avevano messo in scena il miglior inizio di stagione della propria storia.

Tottenham in difficoltà

Un anno dopo il Tottenham è di nuovo una squadra in grande difficoltà, e quella storia d’amore fra il popolo Spurs e il nuovo allenatore sta già attraversando un pericoloso momento di crisi. Giovedì sera, dopo la sconfitta in casa del Bournemouth, sono volate parole grosse fra alcuni tifosi presenti nel settore ospiti del Vitality Stadium e il tecnico australiano degli Spurs. Troppi gli alti e bassi di una squadra che continua a non avere mezze misure, capace com’è di battere il Man City per due volte in pochi giorni, ma anche di perdere con Ipswich, Crystal Palace e Bournemouth.

Le parole di Postecoglou

A Postecoglou viene contestato di non avere un piano B dal punto di vista tattico, e di essere troppo testardo nel portare avanti la sua strategia di gioco ultra offensiva: «Non cambierò i miei valori, le mie convinzioni, e il modo in cui faccio le cose perché altrimenti non potrei venire qui a difendere quello che faccio. Dal mio punto di vista, ciò che mi motiva e mi spinge quotidianamente è restare costantemente fedele ai miei valori e a ciò che ritengo sia la cosa giusta da fare in ogni situazione», ha detto alla vigilia della sfida col Chelsea. Insomma, per lui il piano di riportare gli Spurs a vincere un trofeo è ancora in piedi. Il problema però rimane quello con cui a un certo punto tutti gli allenatori che negli ultimi 23 anni si sono succeduti sulla panchina del Tottenham hanno dovuto confrontarsi: la pazienza estremamente limitata del presidente Daniel Levy.