Il Chelsea di Maresca non si ferma: ribalta il Tottenham e sorpassa l'Arsenal

LONDRA (Inghilterra) - La 15ª giornata della Premier League regala una nuova inseguitrice per il Liverpool capolista (con anche una gara da recuperare). L'Arsenal pareggia sul campo del Fulham per 1-1. Padroni di casa subito avanti all'11' con la rete di Jimenez ed è Saliba al 52' ad evitare il ko ai Gunners che all'89' trovano anche il gol del 2-1 con Saka ma il Var lo annulla per fuorigioco.

Domenica da dimenticare per la squadra di Arteta che oltre la danno subisce pure la beffa del Chelsea che rimonta e vince in trasferta 4-3 contro il Tottenham per il 4° successi consecutivo ed il sorpasso ai Gunners al 2° posto portandosi a 4 punti (35 a 31) dai Reds. Inizio scoppiettante con gli Spurs in 10' indirizzano la partita con le reti di Solanke al 5' e dell'ex Juventus Kulusevski al 10' per il 2-0 ma al 18' Sancho rimette in partita il Chelsea (1-2), nella ripresa una sola squadra in campo: pareggio su rigore di Palmer al 61', gol del vantaggio di Enzo Fernandez al 74' su gran tiro da fuori area e poi poker ancora dal dischetto di Palmer all'84'. Vana la rete al 93' di Son.