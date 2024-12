City, vigilia Juve di fuoco: quando arriva la sentenza sulle 115 violazioni

Sono ore di fuoco in casa Manchester City . La squadra di Pep Guardiola sta vivendo un momento di crisi in termini di risultati, con la vetta della Premier League 8 punti (ma con il Liverpool capolista che ha una gara in meno) e con la Champions League che non sta proseguendo molto meglio. A poche ore dalla sfida alla Juve , i Citizens devono anche fare i conti con un'altra situazione, ancor più delicata: quella relativa all'udienza in merito alle presunte 115 violazioni delle regole del campionato inglese.

City, udienza finita: quando ci sarà la sentenza

L'udienza relativa al Manchester City si è conclusa nelle scorse ore, con la sentenza che non avverrà prima del 2025. Secondo quanto riportato dal Daily Mail le argomentazioni conclusive in merito al caso (avviato lo scorso 16 settembre) sarebbero state presentate ad una commessione indipendente. Dal canto loro i Citizens starebbero negando di aver commesso illeciti, eppure il club rischierebbe sanzioni pesanti nel caso in cui venisse ritenuto colpevole: tra le possibili pene anche quella della retrocessione in Championship. I blu di Manchester sarebbero accusati di 80 violazioni delle regole finanziare in un arco temporale che va dal 2009 al 2018, ovvero di non aver fornito le informazioni finanziarie tra cui entrate di sponsor e dettagli in merito a stipendi di calciatori e dirigente.

A quelle 80 se ne sarebbero poi aggiunte altre 35 per non aver collaborato con un'indagine della Premier. La società Nel lasso di tempo di riferimento il Manchester City ha sollevato 13 volte il titolo di campione d'Inghilterra, oltre alla Champions League del 2023 battendo l'Inter in finale. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui la società venisse dichiarata colpevole di tutte le accuse o anche soltanto una parte? Il City potrebbe ricorrere in appello, una mossa che ovviamente porterebbe a ritardare ulteriormente le eventuali sanzioni ai danni del club. Un tasto, quello dell'udienza, che ha recentemente toccato anche Guardiola, con una risposta piccata a Mourinho dopo alcune dichiarazioni velenose.