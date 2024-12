Guardiola e il Manchester City, le ragioni del tracollo: cosa non ha capito Pep

Per esempio, lo storico direttore sportivo Txiki Begiristain, accusato fra l’altro di aver sbagliato le ultime campagne acquisti (tanti soldi investiti per gente come Grealish, Matheus Nunes o Kalvin Phillips, solo per fare qualche esempio, e le cessioni troppo disinvolte di Palmer e Julián Álvarez): su di lui ha evidentemente pesato la consapevolezza di essere arrivato alla fine del percorso personale. Non le ha ascoltate, però, nemmeno Pep Guardiola, umanamente affezionato e sinceramente grato a quel gruppo che gli ha dato tutto, fino alla fine, raggiungendo negli ultimi due anni gli obiettivi più importanti: il treble, e il record di 4 Premier vinte consecutivamente. Pep, evidentemente, non se l’è sentita di lasciar andar via chi lo ha seguito così lealmente per quasi un decennio. Come non se l’è sentita di abbandonare il club, accettando un rinnovo più per gratitudine nei confronti di una società che vive il momento più buio, che per reale convinzione.