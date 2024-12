Mistero Chiesa: "Via per molto, così è difficile. Non sai cosa aspettarti"

L'allenatore olandese si quindi è espresso sul possibile ritorno in campo di Alisson dopo l'infortunio: "Speriamo di averlo riportarlo al suo miglior livello possibile. Ha lavorato molto duramente con il personale medico per arrivare alla forma fisica in cui è ora. Per noi è chiaramente un giocatore fondamentale". Invece sulle difficoltà di Nunez : "Per me sta avendo un impatto positivo al di là dei gol. Fa parte di una squadra che segna e vince tanto. Ovviamente come numero 9 vorrebbe segnare più gol, ma io non lo giudico solo per quello. Cerco di vedere tutti i benefici che lui e Salah portano alla squadra". Poi sulla lotta al titolo in Premier League : " Chelsea ? Penso di aver detto un già paio di volte quello che penso di loro. Quando li abbiamo affrontati è stata l'unica partita in cui ho sentito che l'altra squadra era migliore di noi. Questo non vuol dire che siano necessariamente più forti, ma avevano più possesso palla e ci hanno creato grandi pericoli. Non giudicherò dove sono in classifica, ma il Chelsea è stato impressionante in questa stagione, questo è sicuro".

Slot su Chiesa: "Trovare minuti non è facile..."

Infine Slot ha fatto chiarezza sulla situazione Chiesa dopo diverse settimane in cui non è stato a disposizione: "Penso che tornerà con noi questo fine settimana, abbiamo ancora un allenamento da fare. Federico è stato assente per molto tempo, dobbiamo vedere come sta. Dipenderà dalla sua forma fisica e da come si è ripreso". L'allenatore spiega nel dettaglio i motivi dello scarso impiego dell'ex Juve: "La cosa difficile è che giochiamo così tante partite e lui avrebbe bisogno di minuti. Quando non giochi per cinque o sei mesi, è difficile per un allenatore dargli fiducia perché non sai mai cosa aspettarti. Lo vedo in allenamento, nelle amichevole durante la settimana o nelle partite dell'U21, ma non è la situazione ideale. Forse contro il Southampton sarà un buon momento per avere qualche minuto di gioco, poi potremo capire meglio cosa aspettarci da lui. Vediamo e conosciamo le sua qualità, ma ha bisogno di ritrovare la migliore forma fisica possibile e c'è bisogno di tempo. Stiamo lottando ogni settimana per vincere la Premier e la Champions League, non è facile per lui trovare i minuti di cui avrebbe bisogno. Se vincessimo per quattro o cinque a zero sarebbe diverso, ma penso che sia successo solo una quest'anno. Tutte le altre partite sono state una lotta".