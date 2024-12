"Grealish con la Juve era a centrocampo, mi servono 45 giocatori": Pep sbarella

Meno uno all'attesissimo derby di Manchester. Se lo United è in piena rivoluzione dopo l'arrivo in panchina di Ruben Amorim, il City sta vivendo una situazione di vera e propria crisi, sia per i risultati che per l'emergenza infortuni. Pep Guardiola proverà a riscattarsi dopo il ko di Torino in Champions League contro la Juve di Thiago Motta. Nella conferenza stampa pre derby non sono mancate le dichiarazioni particolari: l'aneddoto sulla mossa disperata anti bianconeri, il mercato e la necessità di avere in rosa... 45-50 giocatori.

City-United, Guardiola presenta il derby Così il tecnico spagnolo sulla gara contro i Red Devils: "È una partita di calcio: emotivamente per i nostri tifosi, per tutti noi che siamo qui da molto tempo, è un po' speciale. Ma come ho detto, in questo tipo di situazioni e di partite, meno si è emotivi, meglio è... Amorim? La sua influenza è già tangibile al Manchester United. Tutti gli schemi che iniziano a fare, i movimenti, le corse e il ritmo. Sì, farà un buon lavoro allo United, ne sono sicuro! Insegnamenti dopo il ko per 4-1 di Lisbona (in cui l'allenatore avversario era proprio Amorim, ndr)? Vorrei giocare la partita che abbiamo fatto a Lisbona domenica contro il Manchester United, credetemi! Domenica vorrei giocare come abbiamo giocato a Lisbona. Non so se saremo in grado di farlo per molti motivi, ma vedremo...”.

Sul momento della sua squadra invece: "Quello che provo in questo momento è quello che ho provato nelle ultime tre settimane, un mese, in ogni conferenza stampa... Sono davvero soddisfatto del modo in cui abbiamo giocato e, grazie alla mia carriera, ai titoli vinti, so perfettamente quando stiamo giocando bene o male. Dobbiamo tirare di più, sì, dobbiamo difendere meglio, sì, dobbiamo evitare gli errori, sì, in entrambi i lati, sì. Ma il gioco c'è. A parte la partita con il Liverpool e il Bournemouth, nelle altre partite eravamo lì. Non siamo stati coerenti per 90 minuti... Andiamo avanti, continuiamo a lavorare. Senza Haaland non so dove saremmo adesso...". Guardiola è tornato anche sul ko in Champions contro la Juve, svelando una scelta 'disperata' fatta contro i bianconeri dovuta all'emergrenza...

