Zirkzee flop e ora il caso Onana: Manchester United, Amorim e l'ansia derby

A Manchester è tempo di derby tra due squadre in cerca di risposte. Da una parte il City di Guardiola per uscire dal vortice negativo di risultati in cui è finito, dall'altra lo United di Amorim all'inizio di un percorso e ancora in fase di costruzione. Un momento complicato anche per i Red Devils reduci da due sconfitte consecutive in campionato (Arsenal e Nottingham Forest) e in parte dimenticate dalla vittoria in Europa contro il Viktoria Plzen. Il lavoro da fare, però, è ancora tanto: "Abbiamo diversi problemi, sono più concentrato sulla mia squadra e su quel che c'è da fare per vincere" ha sottolineato l'allenatore in conferenza. E il 4-1 con lo Sporting è un lontano ricordo: "Mi aspetto una gara diversa perché le grandi squadre possono reagire in qualsiasi momento". Un derby sentito e alcuni dubbi dovuti al momento di alcuni calciatori. L'errore di Onana oppure il flop di Zirkzee in Europa: "C'è da lavorare su questo".