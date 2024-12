Liverpool, altro pari. E Maresca vede la vetta. Rallenta anche l’Arsenal

Termina in parità la sfida tra Liverpool e Fulham, valida per la 16ª giornata di Premier League. Ad Anfield, gli uomini di Slot passano in svantaggio all'11' minuto di gioco in seguito alla rete di Pereira . Pochi minuti dopo, la gara si complica ulteriormente con l'espulsione di Robertson . I padroni di casa riescono comunque a pareggiare i conti al 47' con Gakpo . Al 76', Rodrigo Muniz gela il pubblico di Anfield segnando la rete del 2-1, ma 10 minuti più tardi Diogo Jota evita il ko e realizza la rete che vale il secondo pareggio consecutivo dopo quello rimediato contro il Newcastle. Salah e compagni rientrano dunque con 36 punti in classifica. Il Chelsea di Maresca avrà dunque la possibilità di ridurre ulteriormente il distacco dal 1º posto, ospitando in casa il Brentford nell'incontro in programma domenica 15 dicembre alle ore 20: i Reds devono però recuperare il derby con l'Everton. I prossimi impegni di campionato vedranno poi il Liverpool scendere sul campo del Tottenham - gara precedeuta dalla sfida di Carabao Cup contro il Southampton - mentre i Blues saranno ospiti della formazione di Dyche .

Alle 18.30, la sfida tra Nottingham Forest e Aston Villa.

Rallenta ancora l'Arsenal

Pareggia anche l'Arsenal, che non va oltre lo 0-0 nella sfida interna con l'Everton. Un risultato che si aggiunge al pareggio rimediato la giornata precedente in trasferta con il Fulham e che rallenta la corsa al 1º posto. Il calendario degli uomini di Arteta, ha ora in programma il doppio impegno con il Crystal Palace in Carabao Cup prima e in campionato poi.

Poker Newcastle

Torna a vincere il Newcastle, che si aggiudica la gara interna contro il Leicester di Van Nistelrooy con il finale di 4-0, recante la doppia firma di Murphy (30', 60') e quelle di Guimaraes (47') e Isak (50') di Un successo che mancava da 4 giornate e che consente ai Magpies di portarsi a quota 23 punti in classifica. Nell'altro incontro di giornata, l'Ipswich Town batte in extremis il Wolverhampton e conquista 3 punti chiave in ottica salvezza: 2-1 il finale.