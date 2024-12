"Pogba, incredibile ritorno in una top": i motivi e la sfida alla Juve

Nel mezzo della stagione più complicata da quando in panchina c'è Pep Guardiola, il Manchester City starebbe valutando il ritorno di Paul Pogba in Premier League per ovviare alla lunga assenza dell'infortunato Rodri. Lo scrive l'Independent, ricordando la precedente esperienza del centrocampista, 31 anni, con il Manchester United e che Guardiola é un estimatore del francese. Nel caso di un suo approdo ai Citizens, il centrocampista francese potrebbe incontrare la Juventus al Mondiale per Club visto che le due squadre sono state sorteggiate nello stesso girone.