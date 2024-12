Guardiola, l'incubo continua: lo United ribalta il derby in 2 minuti

Non poteva esserci epilogo più traumatico per il Manchester City nel derby con lo United, che subisce la rimonta dei Red Devils tra l'87' e l'89' minuto. Una rimonta che decide il derby e aggrava il bilancio dei citizens con la più crudele delle beffe. Gli uomini di Amorim passano in svantaggio nel primo tempo in seguito al gol di Gvardiol, e nella ripresa si lanciano a caccia del gol del pareggio, arrivato poi con il rigore trasformato da Bruno Fernandes. Pochi minuti dopo, Diallo condanna Guardiola a un'altra notte insonne. Prima del match, il City, si era presentato all'appuntamento con un referto di 1 vittoria 2 pareggi 7 sconfitte nelle ultime 10 gare con 23 gol subiti. Solo in campionato invece, 1 vittoria e 4 punti nelle ultime 6 giornate. Una vittoria sarebbe valsa il 4º posto a pari punti con l'Arsenal, a sua volta reduce dal pareggio a reti inviolate con l'Everton, e invece i punti restano 27, con il morale che si ridimensiona oltre ogni pronostico. L'agenda di Guardiola prevede ora la sfida contro l'Aston Villa. Al ritorno in Europa invece ci sarà il Psg al Parco dei Principi.