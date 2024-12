Guardiola detronizzato da Amorim: a Manchester c'è un nuovo re

Ieri, fra i minuti 88 e 90 del derby di Manchester , è calato il sipario sul City di Pep Guardiola . Sempre ieri, proprio nella gara diventata in questi anni la più importante in assoluto per il popolo dei Red Devils, è probabilmente nato lo United di Rúben Amorim . Tutto in due minuti. Il tempo che ormai serve alla squadra di Guardiola per dissolversi, polverizzarsi, scomparire dal campo. E ormai le questioni tecniche e tattiche trovano una collocazione sempre più secondaria nel quadro clinico del City, lasciando spazio a quelle di natura psicologica e mentale. Perché a prescindere da tutti i problemi evidenti legati alla forma fisica, alle assenze e anche voglia di continuare a dominare di una squadra che fino a un paio di mesi fa era considerata quasi imbattibile, al momento per i campioni d’Inghilterra l’ostacolo più grande da superare è l’evidente fragilità di testa che ha improvvisamente trasformato tutte le sicurezze di un tempo in paure che fanno tremare le gambe e, di conseguenza, perdere le partite, mettendo anche a rischio il futuro di un Guardiola che aveva rinnovato fino al 2027 a fine novembre: si attendono ore decisive in casa Citizen.

City, altra sconfitta

In questo mese e mezzo il City ha collezionato 8 sconfitte in 11 gare: la fragilità ha via via acquistato sostanza e forza. In Champions contro il Feyenoord, per esempio, la squadra di Pep si era fatta recuperare tre reti in un quarto d’ora. Ieri, a Etihad, è riuscita a fare addirittura peggio, incassando due gol fra l’88’ e il 90’, quando la gara sembrava indirizzata verso una vittoria magari non meritatissima, ma buona a risollevare un po’ classifica e morale. E invece, è bastato il solito errore individuale, stavolta a firma Matheus Nunes - ha sciaguratamente abbattuto in area Diallo regalando un rigore poi trasformato da Bruno Fernandes - per mandare in tilt le già precarie sicurezze. E che le cose potessero andare come sono andate lo si è capito dalla reazione di Pep al pareggio dello United: mani in testa e lo sguardo sconcertato di chi sa di non poter fermare la valanga.

Guardiola: "Devo trovare una soluzione"

E 2’ dopo quella valanga travolge il City, innescata ancora una volta l’ex atalantino Diallo che, dopo essersi procurato il rigore del pareggio, si avventa su un lancio di Lisandro Martinez, supera in velocità un Gvardiol - ancora una volta più prezioso in area avversaria, (suo il gol del vantaggio del City) che nella propria - salta anche Ederson con un pallonetto e mette in rete la palla che fa esplodere di gioia la gente dello United e implodere quel che rimane della straordinaria squadra di Guardiola: «Quest’anno è successo molte volte. Abbiamo rimesso tutto in gioco quando la partita era quasi chiusa. È una stagione difficile - ha ammesso uno sconfortato Pep -. Nelle due precedenti stagioni non abbiamo perso 8 gare, ora è successo in pochi giorni. Sono il manager di questo club e devo trovare una soluzione che finora non ho trovato. Questa è la verità».

Le parole di Amorim e le altre

Staremo a vedere. Umore diametralmente opposto per Amorim, che batte per la seconda volta in poche settimane il collega (la prima in Champions con lo Sporting Lisbona): «È una vittoria enorme per i nostri tifosi. Ce la siamo meritata». In serata, poi, la risposta di Londra a Manchester. Il Chelsea ha regolato 2-1 il Brentford, restando nella scia della capolista Liverpool, mentre il Tottenham si è ripreso dalle ultime due sconfitte vincendo 5-0 a Southampton: al 25’ era già 4-0.