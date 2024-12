Guardiola e la crisi del Manchester City: un uomo solo al comando

LONDRA - Nella miriade di incertezze che avvolge quella che è stata per quasi un decennio la squadra dominatrice della Premier vi è una sola certezza che ancora mette tutti d’accordo: Pep Guardiola non si tocca. Nessuno, nemmeno il più deluso fra i tifosi del Man City, in questo che è il momento più buio da almeno tre lustri, ha osato mettere in discussione la leadership del catalano, che da quelle parti incarna qualcosa di molto più complesso rispetto alla semplice figura dell’allenatore. Domenica, per esempio, prima della sconfitta col Man United, sugli spalti dell’Etihad campeggiava uno striscione gigante raffigurante la sua immagine con sotto una scritta in catalano “Més que un entrenador” (molto più che un semplice allenatore). Concetto che riassume benissimo quel sentimento condiviso di ammirazione, addirittura di devozione, del popolo dei Citizens nei confronti dell’uomo che più di ogni altro ha contribuito a restituire dignità alla parte blue di Manchester, tirandola fuori da decenni di anonimato vissuti all’ombra di un vicino tanto ingombrante. Oggi, a qualsiasi latitudine, la parola Manchester non è più automaticamente associata allo United. Anzi, in particolare fra le nuove generazioni, la città del nord dell’Inghilterra riporta alla mente con molta più naturalezza la sua parte blue rispetto a quella rossa. Ed è questo il miracolo più grande targato Guardiola, quello che i tifosi gli riconosceranno anche fra cent’anni.

Il presente di Guardiola

Poi, però, esiste il presente, e quello al momento rappresenta un problema tanto grande quanto inaspettato. E, ancora più grave, apparentemente irrisolvibile: il City da quasi due mesi si è trasformato da cannibale in preda. E non una di quelle veloci e scaltre in grado di reagire con sangue freddo ai pericoli, ma in una sorta di agnellino sacrificale, immobilizzato da una paura che lo rende ancor più vulnerabile. La cosa più preoccupante è però un’altra: per la prima volta in 16 anni di carriera nei quali ha sollevato al cielo 39 trofei in ogni parte del globo (18 solo col City), Pep sembra non avere soluzioni. Il taumaturgo di Santpedor, l’uomo in grado di risolvere i problemi prima ancora che essi si manifestino, vive il tormento di sentirsi il capitano di una nave in mezzo alla tempesta. «Devo trovare una soluzione che finora non ho trovato. Evidentemente non sono abbastanza bravo», ha ripetuto domenica sera, a margine di quella che è stata l’ottava sconfitta nelle ultime 11 gare. Un concetto che nell’ultimo mese e mezzo il catalano ha ripetuto in più occasioni, come se si sentisse davvero l’unico responsabile di questa situazione.

Il nervosismo di Pep

Da qui in poi, l’escalation di reazioni non da lui, segnale di una una crisi di nervi in piena regola: dalle conferenze piccate, ai graffi autoinflitti, dalla reazione alle provocazioni del pubblico di Anfield, fino al litigio in strada con un tifoso. Segno che lui per primo, al momento, non è per nulla tranquillo. Un’inquietudine che la squadra ha evidentemente assimilato e tramutato in paura, in fragilità mentale. Altrimenti non si spiegherebbero i tanti crolli repentini: dai due gol in 5’ subiti dal Brighton, ai due in 7’ in casa col Tottenham, fino ai tre in 15’ in Champions contro il Feyenoord e all’epilogo di domenica, con le due reti dello United arrivate fra l’88’ e il 90’. Insomma, è come se alla prima difficoltà il City si sfaldasse, lasciandosi trafiggere da quell’ansia che una volta scatenava negli avversari.

I problemi del City

È chiaro che la genesi di questo crollo vada riscostruita come un puzzle: le ragioni sono tante e tutte insieme formano l’attuale disastro. Dall’assenza di Rodri, alla forma precaria di alcuni protagonisti; dai tanti infortuni, all’inesorabile incedere del tempo; da un appetito che non è più quello di un tempo, fino alle incertezze sul futuro di un club alle prese con una battaglia giudiziaria senza precedenti. E poi c’è l’interrogativo che più di tutti tormenta Pep: e se dopo quasi un decennio fossi proprio io il problema?