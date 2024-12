Mudryk shock, positivo all'antidoping e sospeso: il comunicato ufficiale

Chelsea, Mudryk: "Sono sotto shock"

Anche il talento classe 2001 ha confermato la notizia con un post su Instagram in cui ha espresso il proprio stato d'animo: "Posso confermare che mi è stato comunicato che un campione da me fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. Questo è stato un vero e proprio shock, poiché non ho mai fatto uso di sostanze vietate o infranto alcuna regola, e sto lavorando a stretto contatto con la mia squadra per indagare su come sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di male e spero di poter tornare presto in campo. Non posso dire di più ora a causa della riservatezza del processo, ma lo farò appena possibile".