Chiesa, rientro col Liverpool tre mesi dopo: l'annuncio di Slot in conferenza

È il momento della verità per Federico Chiesa. Trasferitosi a Liverpool nell'agosto 2024, l'ex attaccante della Juventus è scivolato in fondo alla lista delle preferenze di Arne Slot, sparendo dai radar per circa 3 mesi. Sebbene il tecnico dei Reds ne abbia riconosciuto le qualità, ha poi ritenuto di doverlo escludere dagli impegni stagionali ritenendo la sua condizione fisica e atletica inadeguata. Nel novembre scorso, l'ex allenatore del Feyenoord aveva infatti sentenziato che l'attaccante azzurro non sarebbe sicuramente sceso in campo fino alla sosta nazionali. Slot aveva parlato in quell'occasione delle necessità di compiere "quel salto di intensità per eguagliare i livelli di forma fisica dei suoi compagni di squadra", dicensosi inoltre "dispiaciuto di vederlo così poco coinvolto negli allenamenti". Un salto di qualità che Chiesa sembra avere finalmente compiuto, almeno stando a quanto riportato dallo stesso allenatore, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla prossima sfida di Carabao Cup contro il Southampton: gara in programma mercoledì 18 dicembre. Il Liverpool, cui spetta recuperare il derby di campionato con l'Everton, si presenta all'appuntamento reduce da 2 pareggi consecutivi in Premier contro Newcastle e Fulham, di cui ha saputo approfittare il Chelsea di Enzo Maresca, ora a -2 punti dalla vetta.