Chiesa torna, Slot: "Bello rivederlo, ma deve competere con Salah..."

Federico Chiesa è tornato in campo a distanza di diverse mesi. Stavolta non più con l'U21 ma con la prima squadra. Nell'intervallo Slot ha deciso di mandarlo in campo nella trasferta contro il Southampton con il risultato già sul 2-0 per i Reds. "Ho visto alti e bassi, ma è normale dopo tanti mesi fuori" ha sottolineato l'allenatore al termine della gara in conferenza. Un primo passo tìper tornare a vedere la luce dopo mesi di buio e ritrovare condizione, oltre al minutaggio.

Slot, conferenza Southampton-Liverpool

Arne Slot in conferenza ha analizzato la gara e risposto anche alla domanda sui tanti cambi rispetto all'ultimo turno: "Rischioso? Abbiamo fiducia in questi giocatori perché sappiamo le qualità che hanno. Poi ci sono da fare le valutazioni sulla condizione fisica dei giocatori che hanno giocato di più. Il calendario sarà di nuovo intenso nelle prossime settimane e quindi dobbiamo avere alternative in grado di poter giocare. Per cui ci ha giocato tanto fino a qui gli abbiamo concesso 45-60 minuti mentre gli altri 90'. È stato un bene per noi che sia stato sufficiente per vincere".

Sui giovani: "Elliott aveva già avuto un ottimo impatto contro il Fulham, quindi è stato bello rivederlo in campo per 90 minuti e con un gol. L'abbiamo schierato ala ma non ha toccato tanti palloni per cui dopo un po' lo abbiamo riportato nel suo ruolo naturale a centrocampo. Se dovessi fare un complimento a qualcuno lo farei a Wata Endo, perché ha giocato in una posizione diversa dalla sua e lo ha fatto alla grande, dimostrando di avere qualità importanti ma anche mentalità e personalità". Poi il tecnico ha sottolineato il ritorno in campo di Chiesa...