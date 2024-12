Zirkzee non basta: United eliminato dal Tottenham in Carabao Cup

LONDRA (Inghilterra) - Si completa il quadro delle semifinali della Carabao Cup con il Tottenham che batte il Manchester United per 4-3 per regalarsi la super sfida contro l'Arsenal. Padroni di casa padroni dell'incontro, dopo aver chiuso sull'1-0 il primo tempo (Solanke al 15') in 7 minuti tramortisce lo United con le reti al 47' dell'ex Juve Kulusevski e al 54' ancora di Solanke. Amorin manda in campo Zirkzee al 56' e l'ex Bologna rianima la partita dei Red Devils con la rete dell'1-3 al 63' dalla quale segue quella di Diallo al 70' per riaprire i giochi. Lo United ci prova ma all'87' il Tittenham manda i titoli di coda con Son rendendo vano il gol al 95' di Evans. Nell'altra semifinale si affronteranno Liverpool e Newcastle.