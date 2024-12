Juric, la Roma si libera del croato: la Premier chiama

Ivan Juric è pronto a tornare ad allenare dopo l'esperienza poco felice di Roma. Quattro vittorie, cinque sconfitte e tre pareggi il bilancio con i giallorossi tra Serie A ed Europa League prima di ricevere la comunicazione dell'esonero . Lui stesso era subentrato in corsa al posto di De Rossi , senza riuscire a risollevare una barca sempre più in difficoltà. Ora, però, c'è la possibiltà di poter lasciare l'Italia e andare Oltremanica perché il Southampton lo vuole.

Juric-Southampton, la situazione

È lui il prescelto dal Southampton per cercare di risollevare le sorti dei Saints, ultimi in Premier League e con appena cinque punti conquistati in sedici gare. Per Juric sarebbe la prima volta lontano dall'Italia perché nelle sue precedenti esperienze è rimasto nel Bel Paese ad allenare: da Crotono al Genoa fino ad arrivare a Verona, poi Torino e Roma. Ora l'opportunità di misurarsi in un campionato diverso, più fisico e con la possibilità di far vedere la sua idea di calcio.

Non sarà facile vista la situazione, ma potrebbe essere un ultteriore stimolo dopo l'addio con la Roma. Con i giallorossi ha rescisso il contratto, un chiaro segnale per quanto riguarda il possibile accordo con il Southampton. L'allenatore croato è pronto a tornare in panchina a distanza di un mese e mezzo, da quel 30 novembre in cui i capitolini gli comunicarono l'esonero.