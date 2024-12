Guardiola si consola: "City, 40 giorni bui dopo 8 anni di successi. Ma so che..."

City, Guardiola: "Ci risolleveremo presto"

"Sono stati otto anni di successi e ora stiamo vivendo 40-45 giorni di risultati deludenti". Esordisce così Pep Guardiola nella conferenza stampa di vigilia del match contro l'Aston Villa. La sconfitta per mano del Manchester United ha, di fatto, aggravato una crisi già di per sé complicata: "Vivo i momenti positivi e quelli negativi. Ho affrontato momenti difficili nella mia carriera da allenatore in passato, e siamo sempre riusciti a risollevare le sorti. Questa volta, ci sta mettendo un po' più tempo".

Un momento sì di innumerevoli difficoltà, ma che sta comunque insegnando molte cose all'ex Barca: "Sto imparando da questo. Ho avuto quaranta giorni di risultati deludenti, è la verità, soprattutto rispetto agli otto anni precedenti. Quegli anni erano pieni di successi e risultati incredibili, e ora stiamo affrontando 40-45 giorni di difficoltà". E aggiunge: "Quando le cose vanno bene, ci sentiamo meglio, e quando non vanno, siamo più concentrati su ciò che dobbiamo fare".

E chiude con una speranza: “So che torneremo. Quello che voglio è che i miei giocatori dopo la pausa tornino a disposizione, che la squadra sia al top. La rosa è molto buona, il problema è che non ce l’abbiamo avuta! Il problema non è che i giocatori siano buoni o cattivi, non conta questo, è che non li abbiamo avuti. Abbiamo perso due giocatori chiave per un lungo periodo, ma voglio riavere i miei calciatori, e dopo gennaio e l'estate, vedremo cosa fare e cosa è meglio fare".