Guardiola ancora ko! Il City crolla anche con l’Aston Villa, Foden non basta

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Continua il momento nero del Manchester City con il nono ko nelle ultime 12 partite disputate tra Premier, EFL Cup e Champions League. Notte fonda per Guardiola che dopo aver perso per infortunio il Pallone D'Oro Rodri non è riuscito a ritrovare l'equilibrio nel suo scacchiere tattico e finendo in un vortice di risultati negativi che fanno scivolare i campioni d'Inghilterra al sesto posto in classifica. Ad approfittare delle difficoltà degli Sky Blues questa volta è l'Aston Villa di Unai Emery che davanti al proprio pubblico sigla il 2-0 che vale il sorpasso in classifica proprio ai Citizens.