Juric nuovo allenatore del Southampton, è ufficiale: dettagli e dichiarazioni

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Southampton . L'ex allenatore della Roma, dopo aver risolto con i giallorossi , ha firmato un contratto di 18 mesi con i Saints per cercare una nuova sfida. Gli inglesi sono infatti all'ultimo posto in Premier League a soli cinque punti e il serbo è chiamato a una grande impresa per evitare la retrocessione.

Southampton, ufficiale Juric: il comunicato

Questa la nota della società: "Il Southampton Football Club è lieto di confermare Ivan Juri? come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Nonostante l'attuale posizione del club in Premier League, restiamo concentrati sulla lotta per la salvezza in questa stagione e crediamo che questa nomina ci fornirà la grinta e la determinazione necessarie per migliorare i risultati in campo. Juri?, ex giocatore della nazionale croata, arriva ai Saints con un contratto di 18 mesi".

Juric al Southampton: le dichiarazioni

“Voglio una squadra più aggressiva, dobbiamo essere veloci a cambiare mentalità perché questa è la mia idea di calcio" - ha spiegato Juric ai canali ufficiali del Southampton. Poi ha aggiunto: “È importante connettersi immediatamente con i fan. Voglio una squadra aggressiva e penso che piacerà ai fan del Southampton". L'ex allenatore della Roma non sarà però subito in panchina per la sfida contro il Fulham (ci sarà Simon Rusk) perché è in attesa del permesso di lavoro.