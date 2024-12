“Ci sono anche altre ragioni…”: Guardiola spiega il crollo dell’impero City

L'ammissione di Guardiola

Un City che anche stavolta ha fatto una fatica enorme a innescare Haaland, inconcludente pure contro i Villans. Le difficoltà attuali della squadra di Pep si riflettono perfettamente nei numeri che fotografano la parabola discendente del suo numero 9: in Premier, il norvegese ha messo a segno 10 reti nelle prime 5 gare e solo 3 nelle successive 12. «Prima di tutto guardo me stesso - ha ammesso lui stesso a fine gara - non ho fatto abbastanza bene, non mi sono creato le mie occasioni. Non sono stato abbastanza bravo». Haaland a parte, è l’intera squadra a non girare: le soluzioni che una volta sembravano automatiche - gli scambi stretti, il pressing alto, il giro veloce di palla, l’assedio continuo della metà campo avversaria - non si vedono quasi più. Ed è eccessivo e fuorviante attribuire questo crollo alle sole assenze, come ha spesso fatto Guardiola: «La soluzione è recuperare i giocatori. Abbiamo solo un difensore centrale in forma, è difficile. Ma ci sono anche altre ragioni - ha ammesso Pep -. Subiamo i gol che non subivamo in passato, non segniamo i gol che segnavamo. Nel calcio non c’è mai solo una ragione, ma tanti piccoli fattori». E, sullo sfondo, rimangono le possibili sanzioni al club per le continue violazioni del fairplay finanziario.