Zirkzee flop, Huijsen apre il dramma United: tre schiaffi dal Bornemouth!

Tira una brutta aria a Manchester. Oltre al cielo nero stazionario sulla sponda Citizens, ci sono anche le difficoltà irrisolte dei Red Devils, che escono sconfitti dalla sfida interna contro il Bournemouth con il finale di 3-0: a segno anche l'ex Juve Dean Huijsen . Un risultato che premia gli ospiti, ora al 5º posto con 28 punti, come bestia di entrambe le formazioni mancuriane. Gli uomini di Iraola avevano infatti già fermato il City in casa con il risultato di 2-1, già preceduto dall'eliminazione di Haaland e compagni in Carabao Cup e che avrebbe poi dato seguito a una inaspettata e profonda crisi di risultati, che ha previsto per ultimo la sconfitta con l'Aston Villa . All'Old Trafford, il Manchester United di Zirkzee - l'ex Bologna e beniamino di Motta è partito titolare - rimedia così il 3º ko nelle ultime 5 gare che rallenta la risalita in classifica, ferma a quota 22 punti che che valgono un desolante 13º posto. Il calendario chiama ora Amorim a preparare le prossime sfide stagionali contro il Wolverhampton e il Newcastle di Tonali - uscito vincitore dalla gara contro l'Ipswich (4-0) - .

Rallenta il Chelsea di Maresca

Rallenta la marcia del Chelsea. Gli uomini di Enzo Maresca non vanno oltre il pareggio a reti inviolate nella sfida esterna contro l’Everton - club passato nelle mani dei Friedkin - valida per la 17ª giornata di Premier League. Un risultato che fa seguito ai 5 successi precedenti in campionato e che fa però perdere terreno alle spalle del Liverpool capolista, atteso alle ore 17.30 sul campo del Tottenham e a cui spetta peraltro recuperare il derby contro la formazione di Dyche. L'agenda dei Blues, che in caso di vittoria avrebbero scavalcato momentaneamente in vetta la formazione di Slot, ha ora in programma le sfide successive contro Fulham e Ipswich Town.

Le altre partite

Negli altri incontri di giornata, il Wolverhampton travolge il Leicester grazie alle reti di Guedes (19'), Gomes (36') e Cunha (44'). Si appesantisce dunque la classifica degli uomini di Van Nisterlooy, che restano fermi con 14 punti a 2 sole lunghezze dalla zona retrocessione. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida Fulham e Southampton, prossima destinazione dell'ex Roma e Toro Juric.