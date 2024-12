Zirkzee e United, è bufera: "Non sa fare nulla", Amorim lo caccia dal campo

"We want four": basterebbe il coro dei tifosi del Bournemouth ad Old Trafford, mentre chiedono di segnare il quarto gol, a spiegare il momento vissuto dal Manchester United . I Red Devils perdono senza segnare, incassando 3 reti in casa dai Cherries, e per la prima volta dal 1989 arrivano al Natale nella parte destra della classifica , precisamente al tredicesimo posto. In gol contro lo United anche Dean Huijsen . Un gol, quella dell'ex Juve, su cui ha enormi responsabilità Joshua Zirkzee : l'attaccante olandese, finito nel mirino proprio dei bianconeri , sembrerebbe ormai in rotta totale con Ruben Amorim .

Dentro la crisi United: Amorim e il caso Zirkzee

A sbloccare la sfida al 'Teatro dei sogni' è stato Huijsen con un colpo di testa. Il centrale è stato lasciato colpevolmente solo da Zirkzee, in marcatura su di lui. L'ex Bologna, prima della sfida, aveva ricevuto un forte attestato di stima da parte del tecnico portoghese. Dopo essere andato in gol in coppa col Tottenham, Amorim aveva deciso di ridargli nuovamente fiducia: "Giocherà come 9 oggi. È stato molto bravo alla fine dell'ultima partita, se si fa una buona prestazione si avranno sempre delle opportunità". Una chance che non è però stata sfruttata al meglio da Zirkzee, che oltre ad avere responsabilità evidenti sul primo gol dei Bournemouth, è stato impalpabile in attacco.

A riprova di ciò la sostituzione dopo appena 54' di gioco, con Hojlund a subentrare al suo posto. I tifosi dello United hanno testimoniato la propria indolenza nei confronti di Zirkzee sui social: "Zirkzee è semplicemente il peggiore di tutti i tempi. Non sa passare, non sa dribblare, non sa tirare, non sa difendere, movimenti di m***a, pigro, lento, debole, perde sempre la palla, non riesce a colpire di testa nonostante sia costruito come un giocatore NBA". E ancora: "Lo scouting dello United ha fallito con l'acquisto di Zirkzee perché non è un vero e proprio 9: l'ha detto lui stesso". Tanti, tantissimi sostenitori dei Red Devils chiedono a gran voce la sua cessione. Ma se il rapporto tra Zirkzee e Amorim sembra ormai compromesso, l'olandese non sarebbe l'unico in rotta con il tecnico portoghese...